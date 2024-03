O Racing Power venceu esta quinta-feira o Sp. Braga, por 2-1, em jogo referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina.

O jogo começou melhor para a equipa da casa, com Maria Miller a colocar as bracarenses a vencer, logo aos 27m. Já na segunda parte, aos 53m, Jenna Tivnan empatou a partida. Momento crucial do jogo aos 60m, com o Sp. Braga a desperdiçar a possibilidade de voltar para a frente do marcador, mas Sissi falhou um pénalti.

O golo da vitória surgiu já em tempo de compensação, aos 90+4m, com Inga Konst a confirmar a reviravolta no marcador e a garantir a vantagem para a segunda mão, que está prevista para 21 de abril, no Estádio do Jamor.