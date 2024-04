Andreia Faria e Joana Martins avaliaram a Bósnia-Herzegovina, primeira adversária de Portugal na fase de apuramento para o Euro2025 feminino de futebol, como uma equipa «supercompetitiva» e «muito poderosa».

«A Bósnia é uma equipa supercompetitiva. É uma equipa que lutou pela subida à Divisão A e foi aos play-offs com a Suécia. Acho que é uma equipa muito poderosa e que está a fazer o seu processo de crescimento, como nós fizemos e ainda o estamos a fazer», disse Andreia Faria.

Joana Martins concordou com a companheira de equipa: «Acho que dentro de campo não há favoritismos. Todos os jogos devem ser levados com a mesma responsabilidade e seriedade», vincou, antes de elogiar Andreia Faria.

«A Andreia é uma jogadora muito segura no meio-campo. Claro que gostava que ela não estivesse tão bem em alguns jogos, tem feito uma grande época», reconheceu Joana Martins, que foi também elogiada.

«A Joana é uma jogadora muito imprevisível, com muita qualidade técnica e tática, e decerto não gosto de a ter como rival porque é uma jogadora muito difícil de marcar», admitiu.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina na sexta-feira, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no jogo de estreia no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Euro2025, com início às 20:45.