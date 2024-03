O Leicester demitiu o treinador da equipa de futebol feminino, Willie Kirk, depois de ter realizado uma investigação sobre um alegado relacionamento do técnico com uma jogadora. A notícia é avançada pelo jornal britânico «The Guardian».

Segundo a mesma fonte, Kirk foi suspenso de funções no dia 8 de março para que o clube pudesse investigar a suposta relação do treinador com uma futebolista do Leicester.

Jennifer Fosrer e Stephen Kirby, membros da equipa técnica de Kirk, estão agora a orientar o conjunto inglês, que soma uma vitória e duas derrotas desde a suspensão do treinador.

Esta é a segunda vez que um treinador é investigado e demitido este ano, depois do Sheffield United ter dispensado Jonathan Morgan das suas funções por um alegado relacionamento com uma jogadora, ainda adolescente, durante sua passagem pelo Leicester.