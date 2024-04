Forçado a ser substituído no início da segunda parte do Benfica-Sp. Braga, Alexander Bah pode não voltar a jogar pelas águias nesta época.

O lateral-direito dinamarquês contraiu uma lesão muscular na coxa direita e enfrenta uma paragem de 15 a 20 dias.

O último jogo do Benfica em 2023/24 é no fim de semana de 19 de maio, diante do Rio Ave em Vila do Conde.

Recorde-se que Bah é um dos potenciais convocados para a seleção da Dinamarca, que vai estar presente no Euro 2024.