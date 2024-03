A equipa feminina do Benfica estreia-se na elite financeira da Europa. Dados da Deloitte e do projeto «The Sports Betting Community» posicionam as águias como a 12.ª equipa com maiores lucros na temporada 2022/23.

Num ano em que selou o tricampeonato, venceu a Taça da Liga e a Supertaça, mas não ultrapassou a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica lucrou 1.5 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 200 mil euros face à época anterior. Atrás das águias surgem Everton, West Ham e Juventus, que arrecadaram entre 1.3 e 1.2 milhões de euros.

À porta do top-10 está o Liverpool, que registou 2.1 milhões de euros de lucro, mais meio milhão face ao Benfica.

A lista das equipas femininas, na Europa, com maiores lucros em 22/23:

1.ª: Barcelona – 13.4 em milhões de euros (11.6 na época anterior)

2.ª Man. United – 8 milhões de euros (7 na época anterior)

3.ª: Real Madrid – 7.4 milhões de euros (6.5 na época anterior)

4.ª: Man. City e Arsenal – 5.3 milhões de euros (4.6 na época anterior)

6.ª: Chelsea – 4.1 milhões de euros (3.5 na época anterior)

7.ª: PSG – 3.7 milhões de euros (3.2 na época anterior)

8.ª: Eintracht Frankfurt – 3.6 milhões de euros (3.1 na época anterior)

9.ª: Bayern Munique – 3.1 milhões de euros (2.7 na época anterior)

10.ª: Tottenham – 2.6 milhões de euros (2.3 na época anterior)

Este top-10 conta com a estreia das alemãs do Frankfurt. Entre as 15 equipas europeias com maiores lucros, o Benfica junta-se a Everton e Juventus nas presenças inéditas.

O Benfica lidera a Liga, com 43 pontos, mais sete face ao Sporting, quando restam seis jornadas. A turma de Filipa Patão está nos «quartos» da Liga dos Campeões, onde medirá forças com o Lyon, a 19 e 27 de março.

Além disso, as tricampeãs nacionais estão na final da Taça da Liga, onde disputarão o troféu com o Sporting. O dérbi repete-se nas «meias» da Taça de Portugal, a 31 de março e 21 de abril.