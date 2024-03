Marcos Leonardo aparece no décimo lugar entre os avançados com menos de 21 anos mais promissores do mundo, segundo um estudo apresentado esta terça-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

Uma lista liderada por Endrick, avançado do Palmeiras que já tem acordo assinado com o Real Madrid, válido a partir de julho, seguido por Vítor Roque, do Barcelona, e Evan Ferguson, do Brighton.

Marcos Leonardo, de 20 anos, chegou ao Benfica apenas em janeiro passado, contratado ao Santos, mas já marcou cinco golos na Liga, em apenas oito jogos (179 minutos), mas boa parte dos dados que o levaram a ser eleito para este estudo dizem ainda respeito à sua performance no clube brasileiro (13 golos em 31 jogos no Brasileirão).

O estudo apresentado pelo CIES teve em consideração os últimos 365 dias, contabilizando o número de minutos jogados por caad jogador, a idade e o nível da competição em que os jovens avançados estiveram a competir.