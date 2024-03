Marcos Leonardo foi titular pela primeira vez ao serviço do Benfica no domingo, na vitória caseira sobre o Estoril (3-1) e voltou a faturar.

O avançado brasileiro apontou o segundo golo dos encarnados e chegou ao quinto, a título pessoal, na Liga. De resto, o ex-Santos confirmou uma tendência: precisa de poucos minutos em campo para marcar.

Até ao jogo com os canarinhos, Marcos Leonardo tinha apenas 104 minutos no campeonato, distribuídos por sete jogos, nos quais já havia marcado em quatro ocasiões. O brasileiro apenas não tinha sido utilizado na goleada no Dragão.

Frente ao Estoril, marcou aos 45+2m e deu lugar ao compatriota Arthur Cabral aos 75 minutos.

Ora, o Maisfutebol foi analisar os dados com a ajuda do SofaScore e, entre os jogadores com mais de 100 minutos jogados na Liga, ninguém precisa de menos tempo para marcar. O atacante do Benfica marca a cada 35 minutos.

Mesmo sem qualquer restrição na recolha dos números, apenas um nome ficaria à frente de Marcos Leonardo: trata-se de Thomas Luciano, lateral-direito do Gil Vicente que soma apenas 23 minutos na Liga e tem um golo, que valeu o empate dos barcelenses diante do FC Porto.

Ao analisar a estatística de minutos por golo, é curioso verificar que Simon Banza, segundo melhor marcador do campeonato com 18 golos, também precisa de pouco tempo em campo para faturar. O avançado do Sporting de Braga marca a cada 79 minutos.

Banza perdeu alguns jogos devido à presença no CAN, tendo participado em 19 das 25 jornadas da liga portuguesa, num total de 1425 minutos.

Já Viktor Gyökeres, que lidera a lista de melhores marcadores da Liga, com 19 tentos, é o sexto jogador que precisa de menos tempo para faturar. O sueco participou em 23 dos 24 jogos do Sporting, num total de 2060 minutos, o que significa que precisa de 108 minutos em campo para marcar.

Gyökeres é superado neste registo de minutos/golos pelo colega Paulinho. O avançado português costuma ser suplente, mas já leva nove golos (21 jogos) no campeonato, em apenas 819 minutos. Assim, precisa de 94 minutos para «fazer o gosto ao pé».

Neste top-10 está ainda o ex-Benfica Petar Musa, agora no Dallas, que, em 519 minutos esta temporada, marcou cinco golos.

Nota ainda para a presença de Alejandro Marqués, do Estoril. O avançado venezuelano precisa de 130 minutos para marcar e é, a par de Marcos Leonardo, o jogador com mais golos na Liga a partir do banco (quatro).