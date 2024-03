Com o golo inaugural na vitória do Sporting no terreno do Arouca (3-1), Viktor Gyökeres isolou-se na lista dos melhores marcadores da Liga.

O avançado sueco tem agora 19 golos marcados em 24 jogos, mais um do que Simon Banza, do Sporting de Braga, que ficou em branco nesta ronda. O avançado congolês até marcou em Vila do Conde, mas o golo foi invalidado após revisão no monitor do VAR.

Ainda no pódio, está Rafael Mújica, avançado espanhol do Arouca que não marcou qualquer golo nesta jornada.

Registou-se ainda outra movimentação na tabela dos goleadores: Jota Silva juntou-se ao leque de jogadores com oito golos, depois de ter apontado o tento solitário com que o V. Guimarães derrotou o Famalicão.

A jornada encerra esta segunda-feira, com o Gil Vicente-Desp. Chaves (20h15), num jogo que pode seguir AO MINUTO, no Maisfutebol.

LISTA DOS MELHORES MARCADORES

19 GOLOS

Viktor Gyökeres (Sporting)

18 GOLOS

Simon Banza (Sp. Braga)

16 GOLOS

Rafael Mújica (Arouca)

13 GOLOS

Samuel Essende (Vizela)

12 GOLOS

Héctor Hernández (Desp. Chaves)

Rafa Silva (Benfica)

11 GOLOS

Cristo González (Arouca)

10 GOLOS

Evanilson (FC Porto)

André Silva (V. Guimarães)

9 GOLOS

Alejandro Marqués (Estoril)

Paulinho (Sporting)

Jhonder Cádiz (Famalicão)

Pedro Gonçalves (Sporting)

8 GOLOS

Di María (Benfica)

Bruno Duarte (Farense)

Clayton (Casa Pia)

Robert Bozeník (Boavista)

Jota Silva (V. Guimarães)

7 GOLOS

João Mendes (V. Guimarães)

Ricardo Horta (Sp. Braga)