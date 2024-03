O êxito «Knockin’ on Heaven’s Door», composto por Bob Dylan e aproveitado pelos Gun’s N’Roses, integrará a playlist do Sporting no regresso a Lisboa, depois de um fim de tarde exigente e duro em Arouca. Este domingo, e perante uma casa praticamente lotada, os aficionados do líder da Liga arrecadaram a maioria absoluta e galvanizaram o Sporting para o triunfo, por 0-3, em encontro da 25.ª jornada.

O resultado deixa a turma de Ruben Amorim, de facto, a bater à porta do paraíso, superando este teste difícil, na antecâmara da visita à Atalanta. Rebobinemos.

Se o treinador dos lobos manteve a receita do recente sucesso, ambicionando o terceiro triunfo consecutivo, Amorim, por sua vez, devolveu a titularidade a Hjulmand, Pote e Gyökeres, em detrimento Koba, Edwards e Paulinho.

Apesar da chuva, que deteriorou o estado do relvado, sobretudo a meio-campo, a primeira parte foi repleta de oportunidades, um regalo para quem se submeteu aos ventos da Freita. Ainda que o Sporting se revelasse apostado em lateralizar o ataque, recorrendo a Geny Catamo e a Matheus Reis, os anfitriões cerraram espaços em meio-campo defensivo e aprimoraram a pressão sobre os médios contrários.

Todavia, ao mínimo erro, Gyökeres foi letal. Corria o minuto 19 quando, depois de ensaiar o golo, o sueco apenas teve de empurrar o esférico para a rede. No meio, Trincão libertou a corrida de Matheus Reis, que, por sua vez, e já na área, serviu com facilidade o artilheiro. Foi o 19.º golo do sueco na Liga, voltando a descolar de Banza. Ao primeiro remate enquadrado, o primeiro golo.

Reveja, aqui, a história do jogo!

Israel e Arruabarrena, as muralhas

Abalado pelo golo, o Arouca voltou a errar na organização defensiva e abriu corredor para Gyökeres, desta feita servido por Hjulmand. Para alívio dos lobos, Arruabarrena agigantou-se e manteve a diferença no marcador.

Na resposta, o Arouca delineou contra-ataques com passes curtos e à boleia da velocidade de Sylla, Jason e Tiago Esgaio. No coração da área leonina, Mújica e Cristo eram neutralizados por Diomande, Morita e Coates. À falta de alternativas, aos 33m, Sylla obrigou Israel a uma primeira parada vistosa.

À medida que a relva dava lugar à terra, o Arouca assumia a batuta do encontro. Assim, Sylla ia expondo volatilidades de Eduardo Quaresma. Ao cair do pano sobre o primeiro tempo, o extremo ziguezagueou na defesa leonina, aplicou um túnel a Quaresma, deixou Coates para trás, mas atirou ao lado. Perante este remate, Israel era mero espectador.

Os sucessivos avisos levaram Ruben Amorim a apostar em Gonçalo Inácio ao intervalo, recuperado de lesão, em detrimento de Quaresma. A mensagem era simples, travar Sylla e, assim, «secar» as investidas dos anfitriões.

Inácio neutralizou, Geny e Hjulmand selaram triunfo

No reatar do encontro, Gyökeres não esperou e tentou sentenciar o encontro. Em cima do minuto 49, o sueco foi, uma vez mais, travado por Arruabarrena. Na sequência de um passe longo, o esférico acelerou na lama, surpreendendo a defesa dos lobos e soltando o sueco na cara do golo. Mas, nunca é demais dizê-lo, esta noite Arruabarrena só não foi sobre-humano.

Numa segunda parte em que, ora pelas sucessivas faltas, ora pelas longas paragens, ora ainda pelo relvado «lavrado», as oportunidades escassearam depois de Pote, aos 63m, tirar tinta à barra do Arouca, e de Mújica, segundos depois, testar a atenção de Israel.

A pensar na visita à Atalanta, para decidir a qualificação para os «quartos» da Liga Europa, Amorim trocou Coates, Trincão e Morita, por St. Juste, Paulinho e Daniel Bragança. Do outro lado, Daniel Sousa apenas lançou Yamal, em detrimento de Jason, com dificuldades para dobrar os centrais.

Nos derradeiros minutos, e com os pupilos esvaziados de ideias, o timoneiro do Arouca apostou em Kouassi, Quaresma e Puche, em detrimento de Galovic, Cristo e Weverson. Mas sem efeito.

Para lá do minuto 90, e já com Nuno Santos em campo, Geny Catamo agradeceu o espaço à entrada da área, mirou a baliza e desferiu um «tiro», que soltou a festa das hostes leoninas. Arruabarrena bem voou, mas nada podia fazer.

Em cima do apito final, e com os «lobos» prostrados, Hjulmand deu a derradeira estocada no encontro, confirmando o regresso do Sporting aos triunfos fora de portas.

Conheça os destaques desta partida.

A turma de Amorim centra, agora, atenções na visita à Atalanta, na noite de quinta-feira, em encontro da segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa. Depois, o Sporting volta a Alvalade para medir forças com o Boavista, no próximo domingo.

Quanto ao Arouca, uma segunda parte menos ofensiva, e de poucas ideias, levou os comandados de Daniel Sousa à segunda derrota caseira em 2024. A primeira foi registada a 6 de janeiro, aquando da receção ao Benfica. No sétimo lugar, os lobos da Freita visitam na próxima jornada o «vizinho» de classificação, o Moreirense (6.º).