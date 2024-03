O Sporting de Braga deixou ficar dois pontos em Vila do Conde e viu o FC Porto aumentar a distância no 3.º lugar. Depois de quatro triunfos consecutivos, um para a Liga Europa, os guerreiros ainda gritaram Banza(i) – avançado bracarense marcou um grande golo que acabou invalidado pelo VAR –, mas não saíram do nulo.

Já o Rio Ave, que também empatou dragões e leões, averbou a terceira igualdade consecutiva e parece fazer jus à máxima que levou a seleção nacional ao triunfo no europeu: de empate em empate até à salvação final. A turma rioavista conquistou um precioso ponto na luta pela manutenção, somando agora 24.

Primeira parte com ritmo baixo

Artur Jorge fez apenas uma alteração em relação à equipa que bateu em casa o Estrela da Amadora (3-0). Saiu o lesionado Ricardo Horta e entrou Bruma para o seu lugar. Já Luís Freire alterou duas peças no xadrez que empatou em Moreira de Cónegos. O central Josué, castigado, foi rendido por Pantalon e Vrousai passou à condição de suplente e Joca saltou para a titularidade.

O início da partida foi muito equilibrado e jogado muito no miolo do terreno. Ora uma equipa assumia a posse de bola, ora pegava a outra no esférico e tentava organizar o ataque. A formação vilacondense era mais vertical e, por isso, chegava mais rapidamente à baliza de Matheus, mas sem perigo. Já os bracarenses rendilhavam mais o jogo e faziam ataques mais demorados.

A turma arsenalista foi a primeira a criar perigo com um remate de fora da área de Borja que Jhonatan respondeu com um excelente voo. Na resposta, Úmaro Embaló apareceu na esquerda a rematar cruzado rente ao poste. Os guerreiros voltaram à carga e tiveram a melhor ocasião do primeiro tempo. Abel Ruiz recebeu o esférico já no interior da área, rodou sobre um adversário e rematou ao poste.

O descanso chegava pouco depois, sem antes haver uma contrariedade para o Rio Ave. Miguel Nóbrega sentiu uma dor na coxa e acabou por ser substituído por Patrick William. O intervalo chegou com o nulo no marcador.

Grande golo… que não valeu

Artur Jorge deixou Joe Mendes e o amarelado Vítor Carvalho no balneário e lançou para a segunda metade Victor Gomez e Zalazar. Ainda assim, foram os vilacondenses a entrar melhor e a ter mais bola. O central Patrick William foi à área contrária rematar com potência para uma boa defesa de Matheus. Aos poucos, o Sp. Braga foi equilibrando e começou a chegar com mais perigo à baliza local.

Os bracarenses iriam chegar ao golo ao minuto e que golaço! Roger cruzou da direita e, na área, Banza, com um fantástico pontapé acrobático, fazia o primeiro. Festa arsenalista interrompida por Fábio Veríssimo, que chamado ao vídeo acabou por anular o lance. Depois de ir ao centro do terreno, o árbitro da partida explicou para todo o estádio que o golo era invalidado por fora de jogo do avançado da República Democrática do Congo.

Respiravam de alívio os vilacondenses e Luís Freire refrescava a equipa para manter o Rio Ave no jogo. Ainda assim, foram os guerreiros a ficar perto do golo, com um remate de Djaló, já no interior da área, para defesa de Jhonatan. Já em tempo de desconto, João Teixeira ficou perto de marcar para os locais, mas o remate à meia-volta foi defendido por Matheus. No fecho da cortina do encontro, Zalazar esteve perto da vitória, mas Jhonatan segurou a igualdade.