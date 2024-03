FIGURA: Joca (Rio Ave)

Grande jogo de Joca que, ao contrário do habitual, jogou mais no miolo do terreno e não tanto encostado à linha. Ainda assim, o jogador vilacondense esteve sempre muito ativo e foi ele que lançou a maioria dos ataques rioavistas. Aposta ganha de Luís Freire que deu a titularidade a Joca nesta partida.

MOMENTO DO JOGO: Grande golo… que não valeu

Banza fez o que melhor sabe: meteu as redes da baliza vilacondense a balançar. Roger cruzou da direita e o avançado da República Democrática do Congo fez um grande golo. No entanto, o VAR viu um fora de jogo no início da jogada e o lance foi invalidado.

OUTROS DESTAQUES

Banza (Sp. Braga): Um golo daqueles não merece ser anulado. Banza batalhou muito na frente de ataque e, no primeiro tempo, assistiu Abel Ruiz para o remate ao poste. Na segunda metade, marcou mesmo, num pontapé acrobático, mas o golo acabaria invalidado por fora de jogo no início da jogada, tal como explicado por Fábio Veríssimo para todo o estádio.

Amine (Rio Ave): Foi o motor do meio-campo do Rio Ave, sendo o primeiro a atacar e o primeiro a defender. Recuperou inúmeras bolas durante toda a partida.