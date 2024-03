Com o hat-trick apontado na goleada do Bayern Munique sobre o Mainz por 8-1 na Bundesliga, Harry Kane consolidou a liderança da corrida à Bota de Ouro Europeia.

O avançado inglês dos bávaros chegou aos 30 golos no campeonato germânico e tem agora mais sete remates certeiros do que o mais direto perseguidor: Lautaro Martínez, avançado do Inter que ficou em branco na ronda deste fim de semana.

Se confirmar a conquista da Bota de Ouro, Kane é apenas o segundo inglês a recebê-la, depois de Kevin Phillips pelo Sunderland em 1999/2000, e sucede no Bayern a Robert Lewandowski, Bota de Ouro em 2020/21 e 2021/22.

O pódio é nesta altura fechado por Kylian Mbappé, que também não fez o gosto ao pé pelo Paris Saint-Germain, e por Guirassy, avançado do Estugarda: os dois têm 21 golos. Erling Haaland, vencedor da Bota de Ouro na época passada, surge na quinta posição com 18 golos.

Viktor Gyökeres, avançado do Sporting que chegou, diante do Arouca, aos 19 tentos da Liga, surge apenas no 18.º posto da corrida, já que cada golo no campeonato português corresponde a 1,5 pontos face aos 2,0 atribuídos nas cinco principais ligas da Europa: Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha e França.

CONFIRA O TOP DA CORRIDA À BOTA DE OURO NA GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO