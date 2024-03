Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-1), no Estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

Marcos Leonardo foi titular e voltou a marcar. Tinha disto que os avançados não estavam a ser consistentes, ficou contente com a exibição do Marcos?

- Estou muito contente com o Marcos. Ele precisou de ganhar forma. Logo no início foi fantástico, marcou sempre golos, mas para entrar de início precisava de ganhar forma. Penso que agora está melhor e acho que foi al altura certa para começar de início. Penso que pode melhorar no sentido posicional, é muito esperto da forma como se movimenta, mas teve uma boa atitude. Fiquei contente por ter marcado, é sempre bom para a moral, foi uma boa exibição.

As alterações que fez na equipa foram a pensar no jogo com o Rangers?

- Não foi só por causa de quinta-feira. Também é uma questão de carga sobre os jogadores, sabem perfeitamente que os jogadores que jogam muitos jogos num curto espaço de tempo correm o risco de lesões, por isso tivemos isso em consideração. Queremos sempre evitar lesões.

Carreras entrou para jogar a lateral direito?

- O Ba não estava bem no final do jogo, não temos opções para lateral-direito, é o Fredrik que tem feito essa posição e foi mais por aí.

O Benfica consentiu golos pelo quarto jogo consecutivo. Preocupado com o processo defensivo?

- Não estamos contentes por sofrermos golos. O nosso esforço é sempre para marcar, mas às vezes temos de aceitar. Hoje penso que eles marcaram na primeira vez que foram ao nosso meio-campo, mas os jogadores mostraram uma boa reação, mantiveram o foco no jogo. Tentamos desenvolver os jogadores para jogarem melhor, mas às vezes acontece.