Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (3-1), no Estádio da Luz, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo, satisfeito com a vitória?

- Estou muito contente por termos vencido, foi uma vitória importante. Foi a terceira vez que jogámos contra o Estoril nesta época e são sempre um grande adversário. Estão a lutar para não descer, mas não é fácil jogar contra eles, têm qualidade individual, jogadores rápidos e jogam de forma compacta. Na minha opinião, resolvemos as coisas da melhor forma, os jogadores também tiveram de se adaptar a esta maneira de jogar. Penso que foi muito importante marcarmos o segundo golo antes do intervalo. A segunda parte foi muito boa, fizemos o terceiro golo e controlámos o jogo. Estamos muito satisfeitos.

Como explica a ausência de Di María? Foi uma questão física ou foi já a pensar no jogo de quinta-feira com o Rangers?

- Quando analisámos as últimas semanas e os últimos jogos, João Neves, Rafa e Di María foram jogadores que deixaram tudo em campo, com muitos duelos e jogos com grande intensidade com o Sporting, FC Porto e Rangers. Por isso, achei que chegou o momento de descansarem, também porque temos outro jogo na quinta-feira. São jogadores decisivos e temos outros no banco. Precisamos dos outros jogadores em boa forma, essa foi outra razão. Também achei importante mostrar que temos outras opções e outros jogadores que podem vencer jogos, mesmo não jogando alguns fundamentais.