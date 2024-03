Pauleta faz parte do grupo das jogadoras mais antigas da equipa principal feminina do Benfica, que começou a competir em 2018/19. Em seis épocas, a futebolista espanhola viveu por dentro o crescimento de uma equipa que, depois do lançamento na II Liga, se sedimentou como a força dominante em Portugal e feito história na Europa.

Na próxima semana, as águias recebem no Estádio da Luz o Lyon nos quartos de final da Liga dos Campeões, fase que nenhuma equipa lusa alcançou anteriormente.

«Eu sou uma das jogadoras que estão aqui desde que a equipa começou a competir na segunda divisão e o nosso objetivo foi sempre esse: sermos a melhor equipa portuguesa, obviamente, mas também mostrar na Europa que temos qualidade e terça-feira teremos uma oportunidade para mostrar que temos qualidade e que o trabalho que temos feito nos últimos anos tem sido um sucesso», afirmou Pauleta em declarações aos jornalistas a uma semana de um jogo histórico para o Benfica e o futebol feminino português.

Pela frente, as comandadas de Filipa Patão vão ter a segunda equipa do ranking da UEFA e dona do maior palmarés na Champions: oito títulos, todos conquistados desde 2010, numa prova com pouco mais de 20 anos de existência.

«Até onde podemos chegar? Até à final, que é o último jogo», disparou a centrocampista espanhola, que regressou à competição recentemente após uma lesão grave que a afastou dos relvados quase um ano.

«Nós temos noção das coisas e sabemos que o Lyon é uma das melhores equipas europeias da história no futebol feminino, mas sabemos que, com o nosso trabalho, empenho e qualidade, podemos fazer frente a qualquer equipa e já o demonstrámos aqui contra o Barcelona», disse, referindo-se ao empate a 4 no Seixal com as campeãs europeias na fase de grupos da Champions. «Serão 90 minutos cá e 90 lá: tudo pode acontecer, temos noção disso e vamos com tudo», acrescentou.

Sem querer colar à eliminatória com a poderosa equipa francesa o rótulo de momento mais importante da ainda curta trajetória do futebol feminino do Benfica – Pauleta reconhece que têm sido dados passos sólidos no sentido de aproximar a equipa das melhores da Europa.

Mas quer mais, garante! «Quando conseguimos a qualificação (para os quartos de final), olhámos umas para as outras e percebemos que estava a ser feita uma coisa gigante, mas acho que esta equipa nunca ficou por aí e temos a noção de que podemos continuar a fazer coisas boas. Temos vontade de fazer sempre melhor e de chegar um bocado mais longe. No ano passado não conseguimos a passagem, mas este ano conseguimos e queremos sempre mais e um bocadinho melhor. E é isso que nos faz chegar a estes patamares», sustentou.

O Benfica-Lyon, a 19 de março a partir das 20h00, vai ser jogado no Estádio da Luz, palco de cada vez mais jogos importantes da equipa feminina do Benfica, que usou vários anos o histórico campo da Tapadinha e joga agora regularmente no Seixal, para onde se mudou nesta temporada. «Vai ser muito bom. Todas queremos e ambicionamos sempre jogar nos grandes palcos e o Estádio da Luz é um dos grandes estádios da Europa e do Mundo. Para nós, é uma motivação extra jogar na Luz perante muitas pessoas. Faço um apelo aos nossos adeptos e a qualquer adepto de futebol no geral: vai ser um grande jogo, nós podemos demonstrar dentro de campo que há qualidade e, fora dele, Portugal também pode demonstrar que há muito empenho no futebol feminino», desafiou Pauleta, que espera que os adeptos ajudem o Benfica a superar uma das melhores equipas da Europa, tal como esteve quase a acontecer na partida no Seixal com o Barcelona, na qual as espanholas chegaram ao empate com um golo já em tempo de compensação.

«No jogo com o Barcelona, o público também teve um efeito positivo para o nosso desempenho. Acho que a força dos adeptos é sempre preponderante para o nosso desempenho dentro de campo. Queremos um Estádio da Luz cheio, que nos consiga puxar para cima e que consiga também demonstrar que temos muitas pessoas a apoiar-nos. É uma motivação extra olhar para as bancadas e vê-las bem compostas», concluiu.

O Benfica-Lyon vai ser transmitido na TVI e, em simultâneo, no Maisfutebol.