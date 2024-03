A final da Taça da Liga de futebol feminino, entre Benfica e Sporting, vai jogar-se no Estádio do Restelo, no dia 1 de maio. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol.

«O recinto de Os Belenenses recebe, pela primeira vez, uma final de futebol feminino, precisamente entre dois emblemas da cidade, depois das anteriores edições do troféu terem decorrido em Aveiro, Santa Maria da Feira e Leiria», lembrou a FPF.

O Dérbi da Segunda Circular do futebol feminino vai ter início às 17:45 e vai ter transmissão televisiva em canal aberto.

«Para nós é uma honra, mas, acima de tudo, um privilégio poder receber no Estádio do Restelo a final da edição deste ano da Taça da Liga feminina, não só pela importância de que a mesma se reveste, mas também pelo facto de os dois clubes finalistas, Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal, serem nossos filiados», considerou o presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo.