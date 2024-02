A seleção nacional goleou, esta terça-feira, a congénere da Coreia do Sul por 5-1, num jogo de preparação disputado no António Coimbra da Mota.



A equipa nacional feminina quebrou a resistência sul-coreana aos 18 minutos quando Joana Marchão fez o 1-0. Até ao intervalo, as «Navegadoras» marcaram mais três golos por Telma Encarnação (18m), Andreia Faria (45m) e Jéssica Silva (45+2).



Portugal chegou à goleada graças a novo golo de Jéssica Silva, aos 52 minutos. O melhor que a Coreia do Sul conseguiu foi reduzir a dez minutos do final por Hwa-Yeon Son.

A seleção portuguesa cumpriu um estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, que integrou dois jogos, tendo derrotado no primeiro a República Checa (3-1) e esta terça-feira a Coreia do Sul (5-1), encontros inseridos na preparação para a fase de qualificação para o Europeu de 2025.