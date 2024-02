A Seleção Nacional de sub-17 garantiu esta tarde o apuramento para o Campeonato da Europeu, ao vencer a Finlândia por 3-1, na terceira jornada do grupo A2 da Ronda de Elite da qualificação.

Na Cidade do Futebol, Mélanie Florentino (22m), Matilde Nave (66m) e Carolina Simões (76m), de penálti, marcaram para Portugal. Jelena Todoschenko (30m) fez o golo das finlandesas.

Com esta vitória, Portugal garante o primeiro lugar do grupo, com nove pontos, dado que já tinha vencido a Islândia e o Kosovo.

O Europeu de 2024, o terceiro em que a comitiva lusa participa, terá lugar em maio, na Suécia.