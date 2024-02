O Benfica perdeu por 3-1 na visita ao Torreense, em jogo da oitava jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Jarleysom Amurim (9m), Pedro Clemente (78m) e David Costa (90+7) fizeram os golos da equipa de Torres Vedras, que conseguiu a primeira vitória nesta fase. Gonçalo Moreira (57m) apontou o tento dos sub-23 dos encarnados.

Também esta terça-feira, o Sporting empatou a uma bola na receção ao Vizela. Gil Vicente e Estrela da Amadora empataram a três golos em Barcelos.

O Sporting lidera a fase de apuramento de campeão, com 17 pontos, mais três do que o Famalicão, que é segundo classificado e tem menos um jogo. Os minhotos recebem o Estoril (terceiro, 13 pontos) no sábado.

O Benfica segue na quarta posição, com oito pontos.