O Sporting continua a liderar a fase do apuramento de campeão da Liga Revelação, depois de esta terça-feira ter vencido fora de casa a Torreense, por 3-2. Foi um triunfo arrancado a ferros, com o golo decisivo a ser marcado por Guilherme Santos... aos 96 minutos.

Já o Benfica esteve a perder no Seixal, frente ao Estrela da Amadora, mas conseguiu empatar na segunda parte, graças a um penálti convertido por Gonçalo Moreira (o número 10 encarnado fez os dois golos da equipa). O jogo acabou 2-2.

No segundo lugar continua o Famalicão, que foi vencer por 4-2 a Barcelos e continua a dois pontos do Sporting: Os leões são líderes, com 16 pontos, enqquanto o Benfica tem metade disso, exatamente oito pontos.

APURAMENTO DE CAMPEÃO:

7.ª jornada:

Gil Vicente - Famalicão, 2-4

Torreense - Sporting, 2-3

Estoril Praia - Vizela, 3-0

Benfica - Estrela da Amadora, 2-2

Classificação:

1.º Sporting, 16 pontos

2.º Famalicão, 14

3.º Estoril, 13

4.º Benfica, 8

5.º Estrela Amadora, 7

6.º Vizela, 7

7.º Gil Vicente, 5

8.º Torreense, 3