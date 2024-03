A equipa feminina do Benfica reforçou este domingo a liderança no campeonato, ao vencer, em casa, o Famalicão por 2-0, em encontro da 16.ª jornada da prova.

Uma vitória conquistada com dois golos de duas defesas, ambas internacionais, com Carole Costa a abrir o marcador, aos 15 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Ana Seiça a aumentar a vantagem das tricampeãs, aos 52, na sequência de um pontapé de canto.

A treinadora Filipa Patão apresentou um onze muito diferente do habitual, com destaque para as ausências de jogadoras como Lena Pauels, Lúcia Alves, Catarina Amado, Andreia Faria, Marie Alidou ou Kika Nazareth.

Na classificação, e com apenas seis jornadas por disputar, o Benfica passou a somar 43 pontos, mantendo-se com mais sete do que o Sporting, segundo classificado que, no sábado, venceu no reduto do Torreense por 3-0.

O Benfica volta a jogar na sexta-feira, no reduto do Damaiense, para a 17.ª jornada da Liga, num embate que antecede a receção ao Lyon, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Nos jogos deste domingo, destaque também para a goleada do Racing Power no campo do Ouriense (5-0), resultado que permite à equipa do Seixal colar-se ao Sp. Braga no terceiro lugar da classificação.

Os resultados da 16.ª jornada Sábado: Torreense – Sporting, 0-3 Sporting de Braga - Länk Vilaverdense, 2-2 Domingo: Damaiense - Valadares Gaia, 1-0 Marítimo - Albergaria, 1-2 Ouriense - Racing Power, 0-5 Benfica - Famalicão, 2-0

Classificação dos primeiros: Benfica, 43 pontos; Sporting, 36; Sp. Braga e Racing Power, 29; Marítimo, 28: Damaiense, 26; Valadares Gaia, 24; Torreense, 18.