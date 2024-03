A seleção portuguesa feminina vai arrancar a participação no grupo B3 de apuramento para o Euro de 2025 frente à Bósnia-Herzegovina, a 5 de abril, em território nacional.



A fase de grupos realiza-se em três jornadas duplas e na primeira, Portugal joga o segundo encontro em Malta, a 9 de abril.



Na segunda janela de apuramento, as «Navegadoras» tem duplo compromisso agendado contra a Irlanda do Norte, em casa a 31 de maio e fora dia 4 de junho.

Em julho, Portugal fecha a participação no Grupo B3 com a deslocação à Bósnia-Herzegovina, no dia 12, e a receção a Malta, quatro dias depois.

Portugal, 21.º do ranking mundial, foi sorteado no Grupo B3 de apuramento para o Europeu de 2025, juntamente com Irlanda do Norte), Bósnia-Herzegovina e Malta.

A seleção nacional tem de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os play-offs, mas só a vitória no agrupamento lhe permite voltar à Liga A, da qual caiu ao ser quarta do Grupo A2 da Liga das Nações 2023/24.

O triunfo no Grupo B3 devolve Portugal à divisão principal da Liga das Nações 2025/26 e permite ter posição de cabeça de série no sorteio da primeira ronda dos play-offs de acesso ao Europeu de 2025, marcado para 19 de julho.

Nessa primeira eliminatória, com jogos em 23 e 29 de outubro, as seleções da Liga B apuradas – as três primeiras de cada um dos quatro agrupamentos – defrontam-se, sendo cabeças de série as seis que tiverem os melhores registos.

As seis formações vencedoras rumam depois à segunda ronda dos play-offs, na qual se juntam às oito vencedoras dos embates da primeira ronda entre as terceiras e quartas classificadas da Liga A e as vencedoras dos cinco grupos e as três melhores segundas da Liga C.

No total, serão sete confrontos a duas mãos – escalonados a partir do ranking das equipas na fase de grupos -, a 27 de novembro e 3 de dezembro.

As sete seleções que saírem vencedoras juntam-se na fase final, que vai decorrer entre 2 e 27 de julho de 2025 à anfitriã Suíça e às duas primeiras classificadas dos quatro grupos da Liga A, que se qualificam diretamente sem precisarem de disputar os play-offs.