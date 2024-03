Realizou-se esta terça-feira o sorteio da fase de qualificação para o Euro 2025, de futebol feminino, que se vai realizar na Suíça.

Portugal ficou inserido no Grupo B3 e vai defrontar as seleções da Bósnia e Herzegovina, da Irlanda do Norte e de Malta.

A fase qualificação tem início já no próximo mês de abril (dias 3 e 9) e termina em julho (nos dias 10 e 16).

De recordar que Portugal foi despromovido recentemente à Liga B e vai sempre ter de jogar dois-play-offs. Contudo, para lá chegar, a seleção nacional precisa apenas de terminar nos três primeiros lugares do grupo.

Todo o sorteio da qualificação para o Euro 2025, de futebol feminino:

Liga A

Grupo 1

Países Baixos, Itália, Noruega, Finlândia

Grupo 2

Espanha, Dinamarca, Bélgica, República Checa

Grupo 3

França, Inglaterra, Suécia, República da Irlanda

Grupo 4

Alemanha, Áustria, Islândia, Polónia

Liga B

Grupo 1

Suíça, Bulgária, Turquia, Azerbaijão

Grupo 2

Escócia, Sérvia, Eslováquia, Israel

Grupo 3

Portugal, Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte, Malta

Grupo 4

País de Gales, Croácia, Ucrânia, Kosovo

Liga C

Grupo 1

Bielorrússia, Lituânia, Chipre, Geórgia

Grupo 2

Eslovénia, Letónia, Macedónia do Norte, Moldávia

Grupo 3

Grécia, Montenegro, Andorra, Ilhas Faroé

Grupo 4

Roménia, Bulgária, Cazaquistão, Arménia

Grupo 5

Albânia, Estónia, Luxemburgo