Racheal Kundananji tornou-se, esta terça-feira, a jogadora mais cara do futebol feminino. Semanas depois de o Chelsea contratar a avançada colombiana Mayra Ramírez, por 500 mil euros, eis que o emblema norte-americano Bay FC sela a aquisição da avançada zambiana por 735 mil euros, valor que facilmente atingirá os 800 mil euros, cumprindo o bónus de formação e variáveis previstas no contrato.

Além disso, o Bay FC pagará 2.5 milhões de euros de forma faseada, ao longo das próximas cinco épocas.

Aos 24 anos, Kundananji deixa o Madrid CFF, que segue no quarto lugar da Liga, e assina até 2027, com a opção de um ano de extensão de vínculo, tornando-se uma das atletas mais bem pagas no futebol feminino: 2.5 milhões de dólares (2.3 milhões de euros).

Na última época, a internacional pela Zâmbia assinou 25 golos em 29 partidas na Liga. Esta temporada, Kundananji marcou por oito ocasiões, em 15 jogos, mas não consta das convocatórias da equipa madrilena desde 20 de janeiro, falhando, inclusive, o dérbi com o Atlético Madrid, quinto classificado. Coincidência, ou talvez não, a ausência da avançada penalizou o Madrid CFF com três empates consecutivos.

«Estamos muito satisfeitos em reforçar a equipa com a Racheal. Ela tem um tremendo talento, com qualidades de ataque dinâmicas e um perfil físico incrível. Além disso, tem uma postura na frente da baliza e uma capacidade natural de finalizar. Acreditamos que ela continuará a crescer», disse a administradora do Bay FC, Lucy Rushton.

A época no futebol feminino norte-americano arranca em março e assinalará a estreia do Bay FC na prova, uma vez que este clube, fundado em San Francisco, na Califórnia, recebeu uma das duas vagas de expansão do campeonato.

Depois de passagens pelo Cazaquistão, Zâmbia e Espanha, Kundananji prepara-se para a estreia nos Estados Unidos da América, ao lado de Oshoala (Barcelona) e Castellanos (Manchester City).

Siga, ao minuto, o que há a saber sobre o mercado de transferências.

«Estou muito entusiasmada por reforçar o Bay FC. Esta é a oportunidade que procurava e espero quebrar vários recordes», disse Racheal Kundananji.