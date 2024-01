Fundos, até ver, inesgotáveis e, para muitos, inalcançáveis. O Chelsea anunciou esta sexta-feira a contratação de Mayra Ramírez, por 450 mil euros, num negócio que poderá ascender aos 500 mil euros, caso a avançada jogue em 30 por cento dos jogos das «blues».

A internacional colombiana, de 24 anos, superará, assim, a inglesa Kiera Walsh, que em 2022 reforçou o Barcelona a troco de 400 mil euros. Em suma, um autêntico «jackpot» para o Levante, emblema que Mayra reforçou no verão de 2022.

Nos últimos quatro anos, a avançada, que também brilhou no Huelva, anotou 32 golos em 95 jogos na La Liga. Na seleção, Mayra foi determinante para a Colômbia atingir os quartos de final do Mundial, em 2023, prova na qual as «cafeteras» apenas foram eliminadas pela Inglaterra.

A transferência mais cara na história do Chelsea era, até esta sexta-feira, de 292 mil euros, investidos em 2020 para assegurar a contratação de Pernille Harder.

Mayra Ramírez já treinou e tem como principal missão colmatar a ausência de Sam Kerr, que no princípio de janeiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior. A avançada australiana, uma autêntica máquina de golos, anotou 58 em 73 jogos nas últimas quatro temporadas e meia.

As «blues», tetra-campeãs da Premier League feminina, seguem na liderança do campeonato e estão a caminho da fase a eliminar da Liga dos Campeões, onde poderão medir forças com o Benfica.