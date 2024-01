Treinadora do Benfica, Filipa Patão não escondeu a satisfação pelo apuramento histórico da equipa encarnada para os quartos de final da Liga dos Campeões.

As águias garantiram o apuramento depois de o Barcelona ganhar em casa ao Eintracht Frankfurt: horas antes, tinham empatado em casa do Rosengard.

«Gostaríamos de ter resolvido em campo, era esse o nosso objetivo. Fica um sentimento bocadinho agridoce por não ter sido nesse momento, mas não podemos desvalorizar aquilo que fizemos até agora. Portanto, estamos muito felizes», disse, em conferência de imprensa.

«Mais do que levar para Portugal uns quartos de final, nós queríamos levar esperança, de que é possível fazer mais, é possível não colocarmos limites aquilo que o futebol feminino português consegue fazer. Nós somos a prova viva disso e queremos continuar a fazer história», continuou.

Patão lembrou que isto é uma conquista de Portugal: «Portugal inteiro tem que desfrutar connosco, porque isto não é uma luta só nossa, é de muitas mulheres, de muita gente, de muitos diretores desportivos, de muitos staffs, de muitos treinadores que decidiram apostar no futebol feminino, e de muita gente dentro do Benfica que fez um grande esforço para que este projeto fosse possível.»

«Não somos infalíveis e mostrámo-lo hoje, ao não conseguirmos a vitória. Tivemos um empate com o Rosengard e temos muitas coisas para trabalhar, em que pensar. Neste momento, temos de nos focar em nós, naquilo que temos de evoluir, que conseguimos fazer e que não conseguimos fazer. Melhorar o nosso processo e as nossas jogadoras, que têm dado uma resposta magnífica», continuou.

De resto, Filipa Patão confessou que já tinha trocado mensagens com o presidente do clube da Luz, Rui Costa: «Já mandou a sua mensagem e, já agora, um muito obrigado ao sr. presidente por todo o apoio que nos tem dado, pela aposta no futebol feminino. O nosso presidente tem-no feito, como o nosso vice-presidente Fernando Tavares, e, este ano, a nossa ida para o Seixal foi mais um passo, muito importante para nós.»