Histórico.

O Benfica é a primeira equipa de sempre a apurar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

As águias falharam o primeiro match-point durante a tarde, no empate em casa do Rosengard, mas tiveram a ajuda do Barcelona, que ganhou na receção ao Eintracht Frankfurt.

Já apurada e com o primeiro lugar garantido, a equipa catalã triunfou por 2-0: Patricia Guijarro, aos 19 minutos, e Caroline Graham, aos 73 minutos.

Assim, o Barça soma 15 pontos, enquanto o Benfica tem oito. Uma vez que o Eintracht tem apenas quatro, já não consegue chegar ao segundo lugar. O Rosengard é último.

Significa isto que o encontro da última jornada deste grupo A, entre águias e culés, será apenas para cumprir calendário. Essa partida está agendada para o dia 31 de janeiro.

De resto, o sorteio dos quartos de final realiza-se a 6 de fevereiro, a partir das 12h00.