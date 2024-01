O Benfica empatou com as suecas do Rosengard 2-2, no frigorífico de Malmö, mas ainda pode aquecer e festejar esta noite uma histórica qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões feminina, caso as alemãs do Eintracht Frankfurt não consigam vencer em Barcelona.

Confira o FILME DO JOGO

As contas do Grupo A eram fáceis de fazer, tendo em conta a posição privilegiada das campeãs portuguesas, com 7 pontos, na classificação. Uma vitória abria de imediato caminho para a fase a eliminar, caso contrário a equipa portuguesa teria de fazer apenas o mesmo resultado do que o Eintracht que tem uma deslocação muito difícil a Barcelona, tendo em conta que as catalãs, em casa, golearam o Benfica (5-0) e o Rosengard (7-0).

Muita expetativa em relação a estas adversárias suecas, que já tinha provocado dificuldades no Seixal, num jogo em que o Benfica venceu com um golo solitário de Kika Nazareth, indisponível para o jogo desta quinta-feira, uma vez que está a recuperar de uma entorse no tornozelo. O Rosengard, além de ter mudado a equipa técnica, terminou o campeonato em novembro, portanto estava sem competir, de forma regular, desde novembro.

Talvez por isso, o Benfica entrou no jogo na expetativa, permitindo que as suecas assumissem a iniciativa no arranque da partida, procurando ganhar solidez atrás, antes de pressionar mais à frente. A verdade é que o Rosengard entrou forte, conseguindo facilmente profundidade pelas alas. O Benfica demorou mais a entrar no jogo, mas aos poucos, foi reclamando a posse de bola e, com ela nos pés, foi subindo em bloco no terreno, brigando as suecas a optar por um futebol mais direto, com bolas na frente.

Foi neste momento, em que a equipa de Filipa Patão estava a crescer, que o Rosengard chegou ao golo, aos 13 minutos, com Olivia Schough, com espaço à entrada da área, a rematar em arco, fazendo a bola entrar junto ao poste, sem hipóteses para Pauels.

O Benfica reagiu de pronto, procurou acelerar o jogo, principalmente pela direita, com Jéssica Silva muito ativa, mas a demonstrar muitas dificuldades para estabelecer a ligação com Alidou no último terço. Jéssica Silva ainda teve duas boas oportunidades para empatar o jogo, mas a verdade é que o intervalo chegou a voar sem que o Benfica conseguisse um remate enquadrado.

Reviravolta em cinco minutos

A segunda parte foi totalmente diferente, com o Benfica a conseguir impor a sua evidente maior qualidade, chegando à reviravolta no resultado em dois tempos, com dois golos separados por apenas cinco minutos.

O primeiro, logo aos 52 minutos, na sequência de um grande pontapé de Andreia Faria, à entrada da área. A bola foi à trave, regressou ao solo e apareceu Jéssica Silva a encostar para o empate.

Jéssica Silva pounces on the opportunity and gets Benfica back in the game! ⚡️



Watch LIVE 📺 https://t.co/0lngGW8euT



Watch highlights on YouTube 👉 https://t.co/OpupfqBUV3#UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/MW135CLpJR — DAZN Football (@DAZNFootball) January 25, 2024

Cinco minutos depois, a reviravolta nos pés de Marie Alidou, até aqui muito desaparecida no jogo. Passe atrasado de Elena Jansson, com a avançada canadiana a intercetar a bola, a contornar a guarda-redes do Rosengard e a atirar a contar. Estava consumada a reviravolta e, nesta altura, o Benfica estava qualificado para os quartos de final, sem depender de terceiros.

No entanto, ainda faltava mais de meia-hora para o final do jogo e as suecas, já eliminadas, sem nada a perder, arriscaram tudo na frente, à procura do primeiro ponto nesta fase de grupos. O Benfica procurou reorganizar-se e conter a reação das suecas e até parecia estar a conseguir, mas acabou por comprometer a festa, aos 82 minutos.

Erro crasso das centrais do Benfica que permitiram o passe vertical de Öling e destacar a japonesa Kadowaki que acabou por bater Pauels e empatar o jogo.

FC Rosengård are back level!!! Mai Kadowaki nets the fourth goal of the night! 🔥



WHAT A NIGHT.



Watch LIVE 📺 https://t.co/0lngGW8euT



Watch highlights on YouTube 👉 https://t.co/OpupfqBUV3#UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/at6ZywDY27 — DAZN Football (@DAZNFootball) January 25, 2024

Balde de água fria para a equipa de Filipa Patão que estava a uns escassos oito minutos de festejar uma qualificação inédita para os quartos de final da Champions.

A festa ainda pode ser esta quinta-feira, muito possivelmente já no avião de regresso a Lisboa, caso o Eintrachat não consiga vencer em Barcelona (jogo começa às 20h00).