O Portimonense veio a público, através de um comunicado, refutar as acusações do Os Armacenenses relativas a um alegado caso de racismo e xenofobia num jogo de futebol feminino sub-15 entre os dois emblemas, realizado no passado sábado.

O clube de Portimão refere-se a «publicações falsas» do clube de Armação de Pêra e, para sustentar a sua posição, publicou um vídeo do referido jogo nas redes sociais, garantindo que o jogo decorreu de forma «tranquila». «Desta forma, é possível facilmente constatar as falsas declarações feitas pelo Clube de Futebol Os Armacenenses, alegando pressões durante o jogo sobre as jogadoras. O jogo decorreu dentro da normalidade, de forma tranquila, como é fácil de constatar nas imagens do vídeo», escreve o clube algarvio.

O Portimonense refere ainda que, após o final do jogo, «algumas jogadoras do Os Armacenenses, ficaram para uma festa de anos de uma jogadora do Portimonense, realizada no campo do Portimonense».

A finalizar o comunicado, o Portimonense volta a «repudiar as afirmações veiculadas de um clima hostil que ultrapassou todos os limites». «O Portimonense Sporting Clube não se revê em nenhuma prática discriminatória que possa ser praticada no domínio desportivo, social ou outro, lamentando profundamente a gravidade das afirmações realizadas», lê-se ainda no comunicado.

O vídeo publicado pelo Portimonense: