A Liga foi rápida a reagir ao caso de racismo que interrompeu, este sábado, o embate entre o Farense e o Famalicão, em jogo da 21.ª jornada da Liga, que terminou com um empate 1-1.

O incidente verificou-se já perto do final do jogo, aos 81 minutos, quando Chiquinho se preparava para marcar um pontapé de canto. O jogador do Famalicão foi insultado, dirigiu-se ao árbitro que interrompeu o jogo, enquanto o speaker do estádio apelava à «calma».

«A Liga Portugal condena de forma veemente todo e qualquer tipo de comportamento que coloque em causa a essência inclusiva e agregadora do Futebol», começa por destacar o organismo em comunicado, antes de pedir uma punição «exemplar» do prevaricador.

«A Liga Portugal exorta as autoridades competentes a punirem, de forma exemplar, o adepto responsável pela conduta imprópria e prontamente identificado pelas forças de segurança presentes no Estádio São Luís, para que fique claro que no Futebol não há espaço para o racismo!», refere ainda a nota emitida pela Liga este sábado.