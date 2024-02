O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, teceu duras críticas à Liga após o empate desta tarde em casa do Farense, no qual Chiquinho, extremo dos famalicenses, se queixou de ter sido alvo de insultos racistas.

Um episódio que se segue ao adiamento da receção do Famalicão ao Sporting, na semana passada, por falta de policiamento: antes do encontro, registaram-se graves episódios de violência nas imediações do estádio e o Oficial de Ligação aos Adeptos do emblema minhoto, Pedro Silva, ficou ferido.

«Ainda não falei com o Chiquinho, mas está um pouco alterado. Mas deixe-me só dizer uma coisa: parece-me inacreditável que isto aconteça nos estádios portugueses. Nós, Famalicão, vimos de duas semanas consecutivas em que vi e ouvi coisas que por um lado acho inacreditáveis, e por outras não», começou por dizer, na flash interview da SportTV.

«E por outras não porquê? Isto é um bocadinho o espelho do nosso futebol. Não admira que a Liga, e com exceção dos grandes, tenha assistências ridículas, porque acontecem coisas destas nos nossos estádios. No último jogo, estava a preparar no meu gabinete o jogo com o Sporting e disseram-se para ligar a televisão: vi coisas inacreditáveis. Um colega meu, amigo meu, o Pedro Silva, que trabalha comigo no Famalicão, que ficou estendido no chão e foi para o hospital, por pessoas que estavam preparadas para entrar no estádio para depois insultarem os árbitros, os jogadores, os treinadores e irem à procura de situações idênticas», continuou, antes de pedir responsabilidades à Liga, órgão presidido por Pedro Proença.

«Isto passou-se na semana passada, esta semana voltam a acontecer coisas semelhantes. Como digo: não me admiro, olhando para as bancadas, com as assistências ridículas. Isto tem de mudar. Quem gere uma liga profissional tem de tomar atitudes com outra força. Se queremos evoluir, temos de melhorar», concluiu.

O Farense-Famalicão, da 21.ª jornada da Liga, terminou empatado (1-1).