O Famalicão manifestou-se solidário com Chiquinho que foi alvo de insultos racistas e xenófobos da parte de um adepto no decorrer do jogo deste sábado, diante do Farense, no Estádio São Luís, que acabou com um empate 1-1.

VÍDEO: veja aqui o momento em que Chiquinho é insultado

«Não confundimos as gentes de Faro e os adeptos do Farense com um adepto que, tendo em conta o referido comportamento, não demonstra saber estar na sociedade e, por via disso, não merece lugar num qualquer espetáculo desportivo. Seremos voz ativa para que este adepto – tal como outros que adotem este tipo de atitudes e comportamentos – não seja parte integrante do nosso futebol», destacou o clube de Vila Nova de Famalicão em comunicado.

O clube de Chiquinho vincou ainda os seus princípios e manifestou o desejo que estes incidentes sejam erradicados do futebol. «Por uma sociedade igualitária, sem raças, credos ou religiões. Onde todos somos iguais e tratados de forma igual. Para que casos como este não se voltem a repetir. Como clube, estamos e estaremos sempre na vanguarda da erradicação de um problema que não deveria existir. Para que todos possamos contribuir para um mundo em que todos sejamos tratamos como deveríamos ser: de forma igual e justa», lê-se ainda no comunicado emitido pelo Famalicão.