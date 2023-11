Francisco Neto anunciou esta tarde a lista de jogadoras convocadas para os últimos jogos deste ano da seleção nacional de futebol feminino, a contar para a Liga das Nações da UEFA.

Ágata Filipa, Carole Costa e Joana Martins estão de regresso à convocatória. Em sentido inverso, saíram da lista Diana Silva, Mariana Azevedo e Maria Miller.

O selecionador nacional disse que o objetivo da equipa «é o mesmo desde o início, a manutenção na primeira divisão da prova».

«Já não conseguimos ir à ‘final-four’, mas o primeiro objetivo ainda é possível. As jogadoras estão motivadas sempre que estão no espaço da seleção», assegurou o técnico.

Francisco Neto admitiu que no último jogo «houve momentos em que a equipa não esteve tão bem e que terá de trabalhar esses aspetos, em especial a finalização e a reação à perda de bola, até porque os golos da Áustria forma marcados em ataques rápidos ou contra-ataques».

Portugal vai defrontar a Noruega, fora de casa, a 1 de dezembro, recebendo, depois, a França, em Leiria, no dia 5.

«Todos os jogos têm de ser encarados como finais. É isso que passamos às jogadoras. Infelizmente, a última jornada não nos correu como esperávamos. Na posição em que estamos, terceiro lugar, não podemos esconder a importância de um jogo com um adversário direto, para que possamos depender só de nós no último jogo, é isso que queremos», disse o selecionador.

Ao fim de quatro jogos, a seleção portuguesa está no terceiro lugar do Grupo 2 da Liga A, com três pontos, mais um do que a Noruega. O último classificado é despromovido à Liga B.

A França lidera com dez pontos, seguida pela Áustria, que tem sete.

Lista de convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks).

Defesas: Ágata Pimenta (FC Fleury 91), Ana Borges (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilha FC), Joana Marchão (Servette FC) e Lúcia Alves (SL Benfica).

Médias: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (SL Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (SL Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting CP), Kika Nazareth (SL Benfica), Joana Martins (Sporting CP) e Tatiana Pinto (Brighton & Hove Albion FC).

Avançadas: Ana Capeta (Sporting CP), Ana Dias (Zenit), Carolina Mendes (SC Braga), Jéssica Silva (SL Benfica) e Telma Encarnação (CS Marítimo).