O Grande Prémio de França de Moto GP, estabeleceu este fim de semana um novo recorde histórico de público, com um total de 294 471 adeptos presentes no circuito de Le Mans, informou esta segunda-feira a organização.

Na quinta corrida do Mundial de motociclismo de 2024, o número de espetadores foi maior que o anterior recorde estabelecido, também em França, em 2023, arrecadando um total de 278 805 espetadores.

«Quase 300.000 pessoas no fim de semana é absolutamente incrível e é uma prova de um trabalho de classe mundial. O evento é exatamente o que queremos: corridas impressionantes numa pista lotada, combinadas com uma agenda completa de atividades e entretenimento para tornar cada minuto do fim de semana especial para todos os fãs», referiu Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, detentora dos direitos do Moto GP.

De recordar que Jorge Martín venceu a corrida, com Marc Márquez e Bagnaia a completarem o pódio. Miguel Oliveira abandonou devido a problemas com a moto.