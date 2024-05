Em dia de um dos jogos mais importantes da temporada, o Maisfutebol recorda a última final da Taça de Portugal entre o Sporting e o FC Porto.

A época era a de 2018/19, mas as circunstâncias bastante diferentes: no campeonato, o Sporting não foi campeão e conseguiu apenas o terceiro lugar, a 13 pontos do líder Benfica. O FC Porto terminou em segundo, a dois pontos do primeiro lugar.

Relativamente ao jogo, Tiquinho Soares fez o primeiro da partida, aos 41 minutos, mas antes do intervalo Bruno Fernandes igualou o marcador. Na segunda parte não houve golos e o jogo seguiu prolongamento. Bas Dost fez o 2-1 aos 101 minutos e, quando já todos os sportinguistas festejavam, Felipe, assistido por Adrian, volta a empatar aos 120+1.

O jogo foi decidido então no desempate por grandes penalidades, com a equipa de Marcel Keizer a ser mais certeira que a de Sérgio Conceição.

Voltando ao presente, de destacar que nesta final de 2023/24 apenas dois jogadores voltam a encontrar-se, neste caso os capitães de ambas as equipas, Sebastián Coates e Pepe. Alguns jogadores que jogaram na final de 2018/19 penduraram as chuteiras e outros seguiram a carreira no estrangeiro.

Será que o Sporting volta a repetir o feito de há cinco anos? Ou o FC Porto agarra o caneco desta vez?

De recordar que pode seguir a o jogo deste domingo, entre o Sporting e o FC Porto, AO MINUTO no Maisfutebol, com a bola a rolar às 17h15.

