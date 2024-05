Pepe não está disponível para a final da Taça de Portugal, mas, olhando para os dois jogos do campeonato, o capitão do FC Porto espera assistir a um jogo «difícil».

«Queremos demonstrar respeito pelo nosso adversário, é isso que vamos tentar fazer, como fizemos nas outras finais. Queremos dar o nosso melhor, trabalhando com equipa, mostrar o espírito desta equipa, o querer ganhar, para sair daqui vitoriosos amanhã», começou por enunciar o central em conferência de imprensa.

Ruben Amorim perspetivou uma «final quentinha», Pepe espera dificuldades. «Espero que seja uma final entre duas grandes equipas. Uma final à altura do que é esta prova. É com esse intuito que estamos aqui, encaramos o jogo com muita seriedade, as escolhas do míster, para este jogo, é sempre com grande respeito pelas outras equipas, quer sejam da Liga 3 ou da I Liga. Esperamos entrar bem, entrar com a mesma paixão que encaramos o primeiro jogo», destacou.

Será o terceiro embate entre os dois emblemas esta temporada, depois da derrota do FC Porto em Alvalade e do empate registado no Dragão para o campeonato. «Obviamente que será um jogo difícil, entre duas boas equipas. Nós demonstramos no último jogo em casa frente ao Sporting o que somos. Obviamente que merecíamos mais daquele jogo. O primeiro jogo foi diferente, jogamos com menos um. Vai ser um jogo extremamente difícil e espero que o FC Porto esteja a altura desta final», acrescentou.

A defesa do FC Porto terá de estar atenta a Viktor Gyökeres, melhor marcador da Liga, mas Pepe prefere não individualizar. «Não temos que individualizar nenhum jogador, temos respeito pelo Sporting, vamos encarar este jogo respeitando todos os jogadores, mas com o intuito de fazer o nosso trabalho», comentou ainda.