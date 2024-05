Rafa recebeu o prémio de homem do jogo, mas foi Di María, jogador do Benfica, quem falou na flash interview à BTV, após a vitória por 5-0 frente ao Arouca, na 33.ª jornada da Liga:

«[Boa exibição do Benfica] Fizemos um jogo muito bom, jogámos contra um adversário complicado, que tem feito coisas boas ultimamente. Era importante também conseguir uma vitória para os adeptos que mereciam.»

«[Era importante despedirem-se da Luz desta forma?] Podíamos ter feito isto durante todo o ano, temos jogadores com capacidade para isso, com muita qualidade, mas é futebol. Às vezes, as coisas saem bem, noutras não, mas há que seguir este caminho.»

«[Quis dar o penálti ao Di María] Ele disse-me antes do jogo que estava perto do Pizzi, por isso disse-lhe que iria dar-lhe um penálti se tivéssemos, mas ele disse que não. Tentei, mas ele não quis. Não gosta de bater.»