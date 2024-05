O Benfica goleou o Arouca com uma mão cheia de golos no último jogo da temporada no Estádio da Luz que jogo que resultou num guião perfeito para a anunciada despedida de Rafa Silva. O antigo internacional português recusou marcar os dois primeiros penáltis que deram vantagem à equipa de Roger Schmidt, mas depois marcou os dois golos seguintes, com classe, e ainda fez uma assistência para o quinto golo. Uma ´grande exibição do número 27 no adeus ao Estádio da Luz, num jogo que ficou ainda marcado pelo evidente divórcio entre as claques e os restantes adeptos do clube.

Roger Schmidt fez apenas duas alterações em relação ao desaire em Famalicão (0-2), recuperando Florentino Luís e Rafa Silva para os lugares dos lesionados David Neres e Marcos Leonardo, mas deixou antever, logo na divulgação do onze inicial, que este seria um jogo direcionado para Rafa Silva brilhar. Sem um avançado de raiz, Rafa Silva voltava a ser a principal referência do ataque do Benfica, apoiado direitamente por uma guarda de honra constituída por João Mário, Kökçü e Di María.

O Benfica já não tinha nada a perder e muito menos a ganhar, mas o Arouca ainda ambicionava subir mais um degrau na classificação e, assim, chegar à Europa. Daniel Sousa, mais uma vez privado de Rafa Mujica [a caminho do Qatar], apostou no bielorusso Marozau no ataque, mas remodelou, acima de tudo, o setor defensivo da equipa.

O jogo começou com as claques do Benfica em silêncio, mais uma vez em protesto, mas com um forte apoio à equipa, sobretudo direcionado a Rafa Silva, da parte dos restantes adeptos. Começou também com uma estratégia ousada de Daniel Sousa, com o Arouca a entrar em campo com um bloco muito alto, mantendo os parâmetros que a equipa utilizou com sucesso ao longo da época, mas que não deixava de ser arrojada, a jogar em casa do Benfica. A verdade é que, nos instantes iniciais, o plano delineado por Daniel Sousa parecia estar a resultar, com a sua equipa a conseguir manietar o Benfica, sobretudo na forma como conseguia condicionar a saída de bola da equipa de Roger Schmidt.

Mas foi apenas por alguns minutos. Assim que o Benfica descobriu a porta de saída, encontrou muito espaço nas costas da equipa amarela e as oportunidades multiplicaram-se em catadupa. Rafa Silva, o protagonista deste jogo, por antecipação, foi o primeiro a testar Arruabarrena, com duas oportunidades consecutivas, a primeira por cima da trave, a segunda a obrigar o guarda-redes a voar para adiar o primeiro golo da tarde.

O Benfica começou devagar, mas em dois tempos, entrou em modo supersónico, diante de um Arouca de tração à frente, sem braços e pernas para travar o volume das incursões encarnadas, com Di María e João Mário a alargarem a frente de ataque sobre as alas. João Neves, de cabeça, esteve perto de marcar, Di María também e João Mário chegou a desviar uma bola para o poste.

Apenas a falta de eficácia do Benfica mantinha o golo intacto até que, aos 23 minutos, surgiu o primeiro penálti do jogo, com Bambu a levar a mão à bola sobre a linha final. O estádio levantou-se a gritar o nome de Rafa e Di María, com a bola na mão, foi entregar a bola ao português que, por sua vez, recusou recebê-la. Foi mesmo o argentino que, com classe, abriu o marcador. Logo a seguir, o Estádio da Luz levantou-se em peso, ao minuto 27, para homenagear Rafa Silva, aplaudido de pé no momento em que o ponteiro dos minutos apontou para o número da sua camisola. Grande tributo, mas o melhor estava ainda para vir.

Bola ao centro e, seis minutos volvidos, novo penálti, desta vez com Arrubarrena a derrubar Kökçü na área. Repetiu-se a mesma história do primeiro, os adeptos levantaram-se a pedir que fosse Rafa a marcar, mas o português voltou a recusar a bola que Kökçü lhe foi entregar e foi mesmo o turco que fez o 2-0. O Benfica estava lançado para uma vitória tranquila, até porque, nesta altura, a estratégia do Arouca já não produzia qualquer efeito sobre o relvado. A equipa de Daniel Sousa estava completamente à deriva sobre o relvado.

Rafa com atuação para Oscar

Só depois deste segundo golo, ultrapassada a primeira meia-hora de jogo, é que as claques do Benfica despertaram, mas para protestar e arremessar mais tochas para o relvado. Os restantes adeptos não gostaram e deixaram isso bem claro num assombroso coro de assobios, a deixar bem evidente o divórcio entre os adeptos normais e os grupos organizados. O jogo prosseguiu no relvado, com o Benfica a carregar e Rafa a mostrar porque é não quis marcar os penáltis. O número 27, recebeu uma bola de Kökçü e rematou ao ângulo, para delírio dos adeptos. Um grande golo, bem mais valioso do que um simples pontapé desde a marca dos onze metros.

O Benfica chegava ao intervalo dono e senhor do jogo e, se havia ainda alguma dúvida, Rafa repetiu a dose logo a abrir a segunda parte, mais uma vez, com um grande golo, o quarto do Benfica. Rafa recebeu a bola de costas para a baliza, rodopiou, contornou Javi Montero e picou a bola sobre Arruabarrena. Que classe! Rafa comemorou a fazer continência, como fazia Pizzi, e a Luz quase veio abaixo mais uma vez. O jogo acabava aqui. O Arouca deixou cair os braços e o Benfica entrou em modo de treino, com um jogo mais pausado, mas sem nunca abdicar do controlo do jogo.

Di María voltou a levantar o estádio, com um belo chapéu a Arruabarrena, mas o golo acabaria por ser anulado, uma vez que Rafa, que fez a assistência, estava claramente adiantado (37 centímetros). Logo a seguir, com o Arouca completamente perdido, João Neves também tentou um chapéu, mas a bola passou caprichosamente ao lado.

O Arouca ainda voltou a espevitar, depois das primeiras alterações promovidas por Daniel Sousa. Cristo Gonzalez teve uma boa oportunidade para marcar, mas foi o Benfica que chegou à mão cheia de golos, com Tengstedt, acabado de entrar, lançado por Rafa, a contornar Arruabarrena e a atirar para as redes vazias. As claques voltaram a atirar tochas para o relvado e a dirigir insultos ao presidente Rui Costa, mas voltaram a ser contrariadas pela maioria dos adeptos que abafaram por completo os cânticos com assobios.

Um duelo aceso que só não teve mais proporções porque o Benfica continuava a proporcionar espetáculo sobre o relvado e, aos 84 minutos, a Luz voltou a levantar-se para aplaudir, por uma última vez, Rafa Silva, rendido, simbolicamente, pelo jovem João Rêgo. O passado dava a vez ao futuro na Luz. Rafa, já depois de deixar o campo, apontou para a zona das claques e voltou a incentivar os adeptos a aplaudir. A Luz respondeu com mais uma estrondosa ovação.

Um domingo totalmente dedicado a Rafa Silva, do princípio ao fim, num guião perfeito que a Luz não vai esquecer tão cedo.