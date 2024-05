Rafa Silva não quis bater nenhum dos dois penáltis de que o Benfica beneficiou na primeira parte, mas inscreveu mesmo o seu nome na lista de marcadores.

Siga o Benfica-Arouca AO MINUTO

No jogo de despedida do Estádio da Luz, diante do Arouca, o avançado dos encarnados fez o 3-0 aos 43 minutos, com um remate potente, dentro da área.

Ora veja: