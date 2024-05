Já são conhecidas as equipas para o Benfica-Arouca, duelo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, com o treinador dos encarnados, Roger Schmidt, a abdicar de um avançado puro, devendo Rafa Silva ser a referência mais na frente.

Em relação à derrota por 2-0 em Famalicão, na jornada anterior, Schmidt faz duas alterações no onze inicial. Saem David Neres e Marcos Leonardo e entram Rafa Silva e Florentino.

Nota, ainda, para a presença de Juan Bernat entre os suplentes do Benfica. É a segunda vez que tal acontece em 2024 e depois da lesão. Já tinha sido suplente, não utilizado, na vitória por 1-0 ante o Desportivo de Chaves, a 29 de março. Outra novidade no banco é o médio/avançado João Rêgo, de 18 anos, pela primeira vez na ficha de um jogo da equipa principal.

Há várias baixas no Benfica por motivos físicos. Ao que o Maisfutebol apurou, David Neres está a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda e Marcos Leonardo, a outra saída no onze, está com uma contusão óssea no joelho direito. Alexander Bah tem uma lesão muscular na coxa direita e Arthur Cabral tem uma lombalgia.

No Arouca, que volta a não ter Rafa Mújica, o treinador Daniel Sousa faz cinco alterações, quase todas na retaguarda, face ao empate sem golos ante o Estrela na jornada anterior. Regressam o guarda-redes Arruabarrena e, na defesa, Tiago Esgaio, Robson Bambu e Weverson são novidades, além do médio Pedro Santos. Saem João Valido, Milovanov, Matías Rocha, Mateus Quaresma e Oriol Busquets.

O Benfica-Arouca tem apito inicial marcado para as 18 horas e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Os onzes iniciais do Benfica-Arouca:

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, João Neves; Di María, João Mário, Kökcü; Rafa Silva.

AROUCA: Arruabarrena; Tiago Esgaio, Robson Bambu, Javi Montero, Weverson; Pedro Santos, David Simão; Jason Remeseiro, Cristo González, Morlaye Sylla; Marozau.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Morato, Juan Bernat, Tengstedt, Prestianni, Rollheiser, Tiago Gouveia, Diogo Spencer, João Rego.

Suplentes do Arouca: João Valido, Lawal, Eboue Kouassi, Trezza, Puche, Matías Rocha, Oriol Busquets, Bogdan Milovanov, Vitinho.