Roger Schmidt lançou, na tarde deste sábado, os dados para a receção ao Arouca, na 33.ª jornada da Liga. Para o treinador do Benfica, a alcateia de Daniel Sousa é um grupo repleto de qualidade.

«O Arouca está a realizar uma fantástica época, até porque marcam muitos golos. São uma equipa muito boa, mas, claro, devemos terminar a época a um bom nível», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Ainda que procurasse evitar sobre a sua permanência ao leme do Benfica, o treinador alemão aceitou comentar o planeamento exigido para a pré-época.

«No último verão perdemos o Grimaldo, Gonçalo Ramos e Enzo Fernández, que faziam parte do “onze”. Por isso, devemos analisar o plantel e fazer o estudo individual, preparando as contratações corretas. Devemos reforçar determinados aspetos do nosso jogo, porque há espaço para melhorias», terminou.

O Benfica mede forças com o Arouca na tarde deste sábado (18h), no decorrer da 33.ª jornada da Liga. As águias procuram retomar a via dos triunfos, enquanto os «Lobos» apontam à sétima ronda a pontuar.

Toda a emoção para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.