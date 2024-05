Leandro Barreiro foi a grande figura do Mainz no triunfo com o Borussia Dortmund (3-0), com um golo e uma assistência, mas os adeptos já devem começar a preparar a despedida do internacional luxemburguês.

Após a partida, o diretor desportivo do Mainz assumiu que o jogador de 24 anos, que está em final de contrato, não deverá renovar. «Tudo aponta nessa direção», disse Martin Schmidt, citado pelo portal Mittelhessen.

Barreiro, tal como o Maisfutebol já noticiou, deverá assinar como jogador-livre pelo Benfica. Esta temporada, tem quatro golos e uma assistência em 32 jogos.