O Al-Ittihad Jeddah reforçou a liderança do Grupo C da Liga dos Campeões da Ásia, ao vencer o AGMK de Olmaliq, no Uzbequistão, por 2-1.

O português Jota foi titular na equipa que agora é orientada pelo argentino Marcelo Gallardo, que recentemente substituiu o português Nuno Espírito Santo à frente dos campeões da Arábia Saudita.

O antigo avançado do Celtic de Glasgow já não jogava desde dia 6 deste mês. Jota esteve no ataque, no apoio a Karim Benzema.

O autor dos dois golos do Al-Ittihad foi, no entanto, o marroquino Hamdallah, marcando aos 30 e aos 34 minutos.

Jota saiu aos 87.

Com esta vitória, o Al-Ittihad chegou aos 12 pontos, em cinco jornadas, estando quase apurado para os oitavos de final da prova. Qualificam-se os vencedores de cada um dos dez grupos e os três melhores segundos classificados de cada uma das zonas, este e oeste.