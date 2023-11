O Al Itthihad confirmou este sábado Marcelo Gallardo como novo treinador da equipa de Karim Benzema e do português Jota, com várias publicações nas redes sociais a anunciar a chegada do treinador argentino que sucede a Nuno Espírito Santo.

O clube saudita recorda que o antigo treinador do River Plate será o quinto treinador argentino a passar pela equipa técnica do Al Ittihad, depois de Osvaldo Ardilles (2001), Gabriel Calderón (2008-2010), Enzo Hector Trossero (2010) e de Ramón Díaz (2018).

Noutra publicação, o clube dá as «boas-vindas» a Gallardo» e anuncia uma «nova era, com mais golos, com o mister Gallardo ao leme».

O treinador de 47 anos estava sem clube desde que deixou o River Plate no final de 2022, depois de ter cumprido nove temporadas consecutivas no clube de Bueno Aires.