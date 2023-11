O Al-Ittihad recebeu e venceu o Abha por 4-2, esta sexta-feira, no primeiro jogo depois da saída do treinador Nuno Espírito Santo, para a 13.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

O avançado francês Karim Benzema foi o protagonista do jogo, com três golos e uma assistência.

Benzema inaugurou o marcador de penálti aos 38 minutos, no único golo da primeira parte.

Na segunda parte, Toko Ekambi fez o 1-1 (51m), mas o Al-Ittihad voltou para a frente do marcador pouco depois, ao minuto 54, por Igor Coronado, com uma bela assistência de Benzema.

Depois, Benzema completou o hat-trick com golos aos 67 e 69 minutos, ambos com assistências de Coronado, antes de Jumayah reduzir para 4-2 (85m).

Na classificação, o Al-Ittihad, orientado interinamente por Hassan Khalifa, chega aos 24 pontos, pondo fim a cinco jornadas seguidas sem vencer na liga. Está no quinto lugar, atrás do líder Al Hilal de Jorge Jesus (35 pontos e que já venceu esta sexta-feira), do Al Nassr de Luís Castro, Ronaldo e Otávio (2.º com 28 pontos e menos um jogo), do Al-Ahli (3.º com 26) e do Al-Taawon (4.º com 25).