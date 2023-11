O Al Hilal venceu em casa o Al Taawon por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga saudita, e consolidou a liderança da prova, agora, à condição, com mais sete pontos do que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro, que entra em campo neste sábado.

Sem Rúben Neves, o conjunto de Jorge Jesus sentiu muitas dificuldades diante do até agora 4.º classificado do campeonato e só chegou à vantagem aos 82 minutos, por intermédio do inevitável Aleksandar Mitrovic, que marcou pelo oitavo jogo seguido.

Para trás ficou um jogo muito equilibrado e no qual sobressaiu Bounou, com grandes defesas - duas a desvios involuntários para a própria baliza - que fecharam a baliza do Al Hilal e duas ações importantes do VAR que corrigiram decisões da equipa de arbitragem: um golo anulado a Mitrovic, por falta, na primeira parte e, na etapa complementar, um penálti por mão na bola que acabou corrigido para falta atacante do sérvio.

Nos últimos instantes do jogo, já bem dentro o tempo de compensação, Kanno desfez todas as dúvidas através de um livre direto batido de forma exímia.

O Al Hilal, que somou a 11.ª vitória consecutiva em jogos oficiais (sétima para a Liga saudita), lidera o campeonato com 35 pontos em 39 possíveis.