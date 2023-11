O português Jorge Mendonça já não é treinador do Al-Akhdoud, anunciou esta sexta-feira o emblema da Arábia Saudita.

Jorge Mendonça, de 50 anos, cumpria a segunda época no clube saudita, depois de uma carreira em que foi maioritariamente adjunto, em clubes como Marítimo, Rio Ave, Almería, Al Taawon ou Videoton.

Numa curta nota através da rede social X, o clube agradeceu apenas a Jorge Mendonça, dando conta da saída, oficializada a um dia da receção ao Al-Hazm, no sábado, para a 13.ª jornada (15h00).

O Al-Akhdoud é o atual 17.º e penúltimo classificado da primeira liga saudita, com sete pontos, os mesmos do último, o Al-Hazm, embora ambas as equipas com menos um jogo e a quatro pontos da zona de permanência.

Pouco depois, o clube anunciou o eslovaco Martin Sevela, de 47 anos, para o cargo de treinador. Nas duas últimas épocas, Sevela já tinha passado por clubes sauditas, o Al Adalah e o Abha Club, já depois de treinar no seu país natal o AS Trencin e o Slovan Bratislava e, na Polónia, o Zaglebie Lubin.

É mais um técnico luso a sair da liga saudita em poucos dias, depois de Nuno Espírito Santo, do Al-Ittihad.