O Al Hilal de Jorge Jesus continua a liderar o campeonato da Arábia Saudita, com quatro pontos de vantagem sobre o Al Nassr de Luís Castro, na sequência de uma goleada por números pouco habituais no reduto do Al Hazem (0-9).

Rúben Neves fez duas assistências para golo no festival do Al Hilal, perante um frágil adversário que ocupa a última posição na tabela classificativa, com apenas sete pontos conquistados ao fim de 14 jornadas.

Tozé foi titular na equipa da casa, sem conseguir evitar o descalabro.

Os visitantes chegaram ao triunfo histórico com golos de Aleksandar Mitrovic (14m), Mohamed Kanno (32m), Mohammed Al Qahtani (43m), Malcom (52m, 55m, 85m), Saleh Al Shehri (79m), Moha Al Burayk (81m) e Milinkovic-Savic (90+3m).

Na próxima jornada, a 1 de dezembro, o Al Hilal recebe o Al Nassr. Pelo meio, ainda joga para a Liga dos Campeões Asiáticos.