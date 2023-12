O Al-Ittihad fez um desafio a alguns dos seus jogadores: pediu-lhes para escolherem um «onze ideal».

Karim Benzema fez questão de se incluir na equipa, ao lado de Ronaldo fenómeno, numa equipa que não teria Cristiano Ronaldo nem Lionel Messi.

O avançado francês incluiu, no entanto, outro internacional português, com quem jogou no Real Madrid: Pepe.

Fabinho com Cristiano e Messi

Outro jogador do plantel da equipa saudita que aceitou o desafio foi o médio brasileiro Fabinho, ex-Liverpool – e que teve uma breve passagem por Vila do Conde.

Numa tática de ‘tração à frente’, escolheu vários compatriotas e incluiu Cristiano TRonaldo e Lionel Messi.