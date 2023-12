Fábio Martins e Ivo Rodrigues estiveram em destaque na vitória do Al Khaleej, orientado por Pedro Emanuel, na jornada 16 da liga saudita.

Fábio Martins marcou o primeiro golo do jogo logo aos 16 minutos, com um remate bem colocado de fora da área. O capitão de equipa acabou por expulso, aos 64, por acumulação de cartões amarelos. Nessa altura, já o Al Khaleej vencia por 3-0.

Ivo Rodrigues apontou o terceiro golo da equipa da casa, aos 59. Pelo meio, o egípcio Mohamed Sherif também tinha marcado, a fechar o primeiro tempo.

Pedro Rebocho fez todo o jogo, sendo o terceiro português titular na equipa de Pedro Emanuel, que é 13ª classificado, com 16 pontos.

O Abha, que reduziu a desvantagem aos 80 minutos por Al Sudani, é 16º, com 13.

This precision from Al Khaleej captain @fabio11martins 🎯🇵🇹 #yallaRSL pic.twitter.com/J7DWg6aqS5

Ivo Rodrigues scores his first #RoshnSaudiLeague goal to extend the lead for Al Khaleej 🇵🇹🤩 #yallaRSL pic.twitter.com/Toc3x1OOSJ